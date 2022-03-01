Москва, 1 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Строительство жилья сложно перезапускать, и поэтому важно продолжать этот процесс. Об этом в ходе выставки «Российская строительная неделя» заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Admkrai.krasnodar.ru Строительство

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"Стройка — это инерционный процесс. Ее сложно перезапустить в случае остановки, поэтому важно продолжать работу», — сказал Хуснуллин.

По его словам, властям удалось сохранить темпы стройки во время пандемии коронавируса, и они намерены сделать это и сейчас.