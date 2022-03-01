Калининградская область, 1 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В посёлке Озерки Калининградской области, где проживают чуть больше двух тысяч человек, для местных спортсменов построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс и обустроили мини-стадион с натуральным игровым полем, беговыми дорожками, детской площадкой и зоной для уличной гимнастики. Подробности об инициативе, реализуемой в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» сообщает сайт министерства спорта региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

В ФОКе Озерков разместился зал для единоборств и эстетических видов спорта, вмещающий два полноценных борцовских ковра. Там есть зона для силовых видов спорта, раздевалки и другие технические помещения. Здание и прилегающую территорию создали за один год.

По оценке губернатора региона Антона Алиханова, составная часть нацпроекта «Демография» за последние три года позволила улучшить спортивную инфраструктуру Калининградской области на девять значимых объектов, в том числе на четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса разного масштаба.

«Это один из самых своевременных объектов, возведенных в нашем регионе качественно и в срок. Планируем, что проект будет взят за основу как типовой и сможет применяться повторно в других муниципалитетах благодаря своей компактности. Аналогичный, но без мини-стадиона, собираемся построить в Знаменске. Кроме того, в 2022 году должно начаться строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортзалом в Правдинске», — отметил глава Калининградской области.

Осенью 2021 года в Калининграде и Светлом уже открылись аналогичные по назначению, но иные по масштабу государственные объекты. В калининградском парке «Южный» начал работу Центр спорта с бассейном олимпийского класса, залами фехтования, фитнеса, хореографии, шахмат и другими полезными помещениями. А в Светлом благодаря софинансированию проекта «Спорт — норма жизни» стал функционировать ФОК местной спортивной школы с универсальным залом для игровых видов спорта.

О появлении благодаря нацпроекту в России большого количества спортивных объектов корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из основателей клуба смешанных единоборствTop Team Siberia (Алтайский край) Александр Локтев:

«Безусловно, это инициатива — «Спорт — норма жизни» дала толчок строительству многих спортивных центров в России. Причем, как в целом, так и по концессии. Многим регионам федеральные средства были выделены в рамках этой инициативы именно по линии государственно-частного партнерства в виде концессий. И это дало очень приличный рост строительства спортивных объектов. Данная программа будет работать еще несколько лет. Дай Бог, её продлят в силу хороших результатов».

Как сообщало ИА REGNUM, регулярную физическую активность жителей больших городов и маленьких посёлков поддерживает федеральный проект «Спорт — норма жизни».

По итогам 2021 года были введены в эксплуатацию 77 спортивных объектов, в том числе: три крупных дворца спорта (Калуга, Самара, Саратов); 22 физкультурно-оздоровительных комплекса; восемь плавательных бассейнов; четыре крытых тренировочных катка; 40 открытых спортивных площадок шаговой доступности.

Число обученных специалистов в области физической культуры и спорта достигнет к 2024 году 48,8 тысяч. Национальный проект включает проведение крупных массовых спортивных мероприятий, таких как «Лыжня России», «Кросс нации», «День физкультурника».