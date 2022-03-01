Москва, 1 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы фракции «Новые люди» готовят пакет мер, направленных на поддержку взявших ипотечные кредиты, сообщила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

Якутск.рф Сардана Авксентьева

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«Первые, самый горящие, законопроекты — про помощь ипотечникам. Мы видим, что происходит со ставкой Центробанка и понимаем, что без квартир могут остаться тысячи наших сограждан, в ипотечных договорах которых мелким шрифтом вписана возможность повышения процентной ставки или те, кто потеряет работу из-за ухудшения экономической ситуации», — отметила Авксентьева в телеграм-канале.

Парламентарии предлагают ввести запрет на выселение из единственного жилья, приобретенного в ипотеку в течение не менее двух лет с момента вынесения решения суда, а также запретить банкам в одностороннем порядке повышать процентные ставки по ранее выданным ипотечным кредитам на единственное жилье.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 4 марта планирует обсудить поддержку граждан и бизнеса на фоне санкций.

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