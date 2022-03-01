Москва, 1 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Председатель совета директоров московского аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко покинул пост после включения в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Пономаренко, которое распространила пресс-служба воздушной гавани.

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Он напомнил, что 28 февраля 2022 года был включен в санкционные списки Европейского союза.

«В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения», — сообщил Пономаренко.

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Он пояснил, что в сложившейся ситуации вынужден сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево». И добавил, что надеется на скорейшее разрешение международного кризиса и нормализацию отношений между государствами.