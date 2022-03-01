В Ярославле ФАС нашла сговор между фондом капремонта и подрядчиком
Ярославль, 1 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославле управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило факт сговора между региональным фондом капитального ремонта и подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.
Речь идёт об аукционах по разработке проектно-сметной документации для последующего капитального ремонта. В ряде таких аукционов приняла участие только одна компания — ООО «Элеон» из Волгограда, с которой и были заключены контракты без падения цены.
Изучив документы, антимонопольщики увидели, что работы по этим контрактам были проведены еще до официального объявления аукционов. Это позволили установить фотографии.
В других случаях — обратная ситуация. Работы выполнялись летом, а фотографии сделаны зимой.
Антимонопольщики пришли к выводу о наличии сговора между фондом капремонта и подрядчиком. Стоит отметить, что ИА REGNUM писало об этой ситуации ещё в 2019 году. Согласно условиям одного из аукционов, проектно-сметную документацию по 190 проектам нужно было сделать за три недели. Естественно, что никто из проектировщиков не взялся за такие работы. Кроме компании, которая сделала работу заранее. Или же эту работу сделали за неё.