Ярославль, 1 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославле управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило факт сговора между региональным фондом капитального ремонта и подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

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Речь идёт об аукционах по разработке проектно-сметной документации для последующего капитального ремонта. В ряде таких аукционов приняла участие только одна компания — ООО «Элеон» из Волгограда, с которой и были заключены контракты без падения цены.

Изучив документы, антимонопольщики увидели, что работы по этим контрактам были проведены еще до официального объявления аукционов. Это позволили установить фотографии.

«В технических заключениях, представленных по итогам выполнения работ, содержатся фотографии обследованных объектов. На фоне буйной зелени листвы и цветущих кустов сирени мы видим подлежащие капитальному ремонту многоквартирные дома поселков Поречье-Рыбное Ростовского района, села Шопша Гаврилов — Ямского района, поселка Красная горка Рыбинского района. Адресов таких немало. Вот только договор с подрядчиком был заключен в ноябре 2019 года, а акт принятых работ подписан Фондом в том же году в декабре. На отдельных фотографиях зафиксирована и дата съемки — июнь 2019 года», — сообщили в ярославском УФАС.

В других случаях — обратная ситуация. Работы выполнялись летом, а фотографии сделаны зимой.

«На снимках, представленных в техническом заключении о состоянии многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Ярославль, ул. Дружная, д. 4А, зафиксирован снежный покров, в то время как договор заключен в мае 2020 года, а 02.09.2020 года сторонами подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта крыши по указанному адресу», — сообщили в УФАС.

Антимонопольщики пришли к выводу о наличии сговора между фондом капремонта и подрядчиком. Стоит отметить, что ИА REGNUM писало об этой ситуации ещё в 2019 году. Согласно условиям одного из аукционов, проектно-сметную документацию по 190 проектам нужно было сделать за три недели. Естественно, что никто из проектировщиков не взялся за такие работы. Кроме компании, которая сделала работу заранее. Или же эту работу сделали за неё.