Чебоксары, 1 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В ещё одном муниципалитете Чувашии выявлены нарушения при складировании снега, на этот раз — в Цивильском районе. При этом нелегальная свалка снега находилась в границах прибрежной полосы и водоохранной зоны реки Большой Цивиль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Александр Комаров ИА REGNUM Гора грязного снега

Проверка проводилась в Цивильске, где организована открытая площадка для складирования снега. По данным надзорного ведомства, она не соответствует санитарным требованиям и нормам очистки дорог от снега — в частности, не имеет водонепроницаемого покрытия, обваловки земляным валом, ограждения, контрольно-пропускного пункта.

«Более того, установлено, что несанкционированная свалка снега, образованная в результате зимней уборки дорог и улиц города, находится в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки Большой Цивиль», — говорится в сообщении.

В отношении главы администрации Цивильска прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ («Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности»).

В суд направлен иск об организации места для складирования снега в соответствии с санитарными правилами.

Отметим, что ранее нарушения при складировании убранного снега прокуратура выявила в Чебоксарах и Новочебоксарске. В частности, в Новочебоксарске «снежная» свалка была организована по улице Промышленная, при этом участок также не был оборудован водонепроницаемым покрытием. В адрес главы администрации внесено представление, решался вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ. После вмешательства прокуратуры вывоз снега на данный участок в Новочебоксарске был приостановлен.