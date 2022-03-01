Рязань, 1 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани произошёл пожар. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

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«Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Сообщение (о пожаре) поступило в 09:47 (совпадет с мск)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что площадь пожара составляет 100 кв. метров и в работах по его ликвидации принимают участие 58 человек.

«Развернут штаб пожаротушения. Эвакуация не требуется. На месте работает лаборатория по замерам ПДК», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Пермском крае сгорела стела АЗС, содержащая информацию о ценах на топливо.