Москва, 1 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевичрассказал об «Охоте на информационных патриотов».

Eamon Curry Фейки

«Единомышленники по борьбе с ложью организовали телеграм-канал « Война с фейками », где ежеминутно опровергаются фейки о спецоперации в Донбассе и на Украине. Для удобства пользователей был сделан сайт, который вчера был безвозвратно уничтожен. Это еще один элемент информационной войны. Правда никому из наших противников не нужна», — написал Александр Малькевич на своем ТМ-канале.

«Мы видим, что объявлена настоящая охота на «информационных патриотов». Украинские кибербойцы составляют «черные списки» граждан, журналистов, общественных деятелей и телеграм-каналы. Идет атака на боты обратной связи, выводится из строя техподдержка Телеграм. Идет координация DDoS-атак на правительственные сайты, сайты СМИ, общественных организаций, органов власти. Часть атак координирует украинское Минцифры, часть — СБУ, часть — силы специальных операций Украины. По инициативе нашей рабочей группы в отечественном сегменте Телеграма был запущен флешмоб. Мы предлагаем создать народную киберармию России для вывода из строя украинских телеграм-каналов, распространяющих фейки и ложь в отношении России и наших граждан», — подчеркнул Александр Малькевич.