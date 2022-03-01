Красносулинский район, Ростовская область, 1 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Ростовской области спасательная операция на шахте «Обуховская» успешно завершена. Горняков подняли на поверхность, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 1 марта.

Шахтеры

Спасательная операция велась вручную и продолжалась четверо суток, не прекращаясь ни на минуту. К заблокированным горнякам спасатели продвигались более 60 метров по обходному пути. Работа осложнялась большой протяжённостью тоннеля и высотой около метра. Одновременно в узком тоннеле работали до 20 человек.

К работам была привлечена группировка отделения военизированного горноспасательного отряда МЧС России Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что обрушение на шахте в Красносулинском районе случилось утром 25 февраля. За завалами на глубине 800 метров оказались заблокированы три человека. Здоровью горняков ничего не угрожает.