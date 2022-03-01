Душанбе, 1 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Национальный банк Таджикистана за сутки снизил официальный курс рубля к сомони на 17,4% — с 0,1365 сомони за один рубль на 28 февраля до 0,1128 сомони на сегодня, 1 марта. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В коммерческих банках еще накануне (28 февраля) существенно упал курс покупки российской валюты, при этом курс продажи оставался практически неизменным», — говорится в сообщении.

Журналисты издания отмечают, что в установленных курсах большая разница между покупкой и продажей отражает не столько обменную стоимость рубля, сколько желание банков временно воздерживаться от операций по обмену этой валюты в условиях неопределенности.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.