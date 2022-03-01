Саратов, 1 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. За сутки в Саратовской области в госпитали доставили 201 пациента с коронавирусом, выписали по выздоровлении 2384 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 1 марта всего выздоровели 160 779 человек. Подтверждено с начала пандемии 204 308 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2102 — новых. Среди инфицированных за прошлый день преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 627 человек, 435 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2336 пациентов, на амбулаторном — 35 783.

За сутки умерли восемь ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5650 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за время пандемии провели 3 602 567 исследований на коронавирусную инфекцию.

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