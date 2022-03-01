Таллин, 1 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 1 марта посетит Эстонию. В этот же день к нему должен присоединиться премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает BBC.

Boris-johnson.com Борис Джонсон

Планируется, что Столтенберг посетит военную базу Тапа, где базируется боевая группа усиленного передового присутствия НАТО (EFP), сообщает ERR News. Его будет сопровождать главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс и председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Они встретятся с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, командующим силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и военнослужащими подразделений НАТО, дислоцированных в военном городке в Тапа.

Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Великобритании также посетят Польшу 1 марта, где их будет сопровождать президент страны Анджей Дуда во время посещения военно-воздушной базы «Ласк».

»Сегодня я совершу визит в Польшу и Эстонию, две страны, которые остро затронул нынешний кризис на Украине. У нас общие ценности, защищать которые сейчас как никогда важно, поскольку гуманитарная ситуация становится всё хуже», — заявил Джонсон, слова которого приводит канцелярия премьер-министра.

Он подчеркнул, что вместе со своими международными союзниками Соединенное Королевство «продолжит оказывать максимальное давление на режим» президента РФ Владимира Путина, гарантировав, что «он ощутит последствия своих действий на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Уточняется, что в чёрном списке, который теперь пополнили фамилии вышеуказанных политиков, указаны те, чьи активы в Британии заморожены.