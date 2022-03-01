Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Во время строительных работ в четвертом корпусе второй очереди делового квартала «Невская Ратуша» в центре Санкт-Петербурга произошло локальное возгорание материалов. Об этом 1 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе группы компаний «Галс-Девелопмент».

Vk.com/spb_today Пожар в строящемся бизнес-центре «Невская ратуша» (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Напомним, пожар произошел в строящемся здании административно-делового квартала утром во вторник, 1 марта.

«В ходе строительных работ по устройству мягкой кровли 11-го технического этажа четвертого корпуса второй очереди квартала «Невская Ратуша» произошло локальное возгорание материалов», — уточнили в пресс-службе ГК.

Как уточнили в «Галс-Девелопмент», в настоящее время возгорание ликвидировано, угрозы распространения огня нет. Строительные работы будут продолжены в соответствии с графиком.