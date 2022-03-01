Челябинск, 1 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечился ещё 3951 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выздоровели уже 243 095 пациентов. А выявили коронавирус у 285 156 человек.

Больных COVID-19 насчитывается 33 774 человека. Скончались от ковида ещё 18 граждан.