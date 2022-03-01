Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Американский сериал «Эйфория» сумел занять второе место по популярности среди всех проектов HBO. Соответствующую информацию приводит издание Variety 1 марта.

Кадр из сериала «Эйфория» Скриншот видео на YouTube

Так, в среднем эпизоды нового сезона сериала смотрели 16,3 млн человек, что стало одним из лучших результатов для проекта, выпускаемого HBO, за последние 18 лет. Таким образом, «Эйфория» заняла вторую позицию в рейтинге популярности, уступив лидерство лишь «Игре престолов».

Ранее стало известно о том, что «Эйфория» получит третий сезон. Ожидается, что премьера продолжения сериала состоится в 2024 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети расстроены смертью одного из героев сериала «Эйфория»