Самара, 1 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Проведение масленичных мероприятий на открытом воздухе одобрили в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Масленица

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Сообщается, что в регионе снижаются темпы заболеваемости COVID-19 и уменьшается число случаев заболеваний ОРВИ. В связи с этим было одобрено проведение на открытом воздухе мероприятий, приуроченных к Масленице.

Областное управление Роспотребнадзора против этого решения возражать не стало.

«Обращаю внимание, что угроза по-прежнему существует. Необходимо соблюдать все действующие санитарные нормы. И на открытом воздухе нам надо позаботиться обо все мерах, чтобы сформировать заслон для инфекции», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

При этом отмечается, что при проведении мероприятий нужно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут разрешить проводить соревнования среди детей.