Москва, 1 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Для жителей России в первую очередь ценно и важно, чтобы учитель был квалифицированным (23%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

geralt Учитель

Среди самых ценных качеств педагога должны присутствовать любовь и доброжелательность к детям (по 19%). 15% респондентов считают, что учитель — это призвание.

Также среди наиболее ценных качеств школьного учителя — терпение, порядочность и умение доступно объяснять материал — 14%, 12 и 11% соответственно. По мнению 10%, хороший учитель — тот, кто хорошо знает свой предмет.

Опрос по телефону проведён 24 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, главное качество хорошего современного учителя — умение доходчиво и интересно объяснять учебный материал, считают 39% жителей РФ.

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