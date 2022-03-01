Париж, , 12:03 — REGNUM Согласно опросу Opinion, проведенному социологической службой Elabe, 88% жителей Франции говорят, что они шокированы ситуацией на Украине, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, 17% жителей Франции считают, что государство не должно реагировать на сложившуюся ситуацию. 33% опрошенных считают, что страна должна ввести экономические санкции, 41% — направить военную и гуманитарную технику на Украину и 8% — отправить французские войска.

По данным опроса, 61% жителей Франции считают, что украинский кризис не повлияет на их решение при выборе будущего президента Франции.

Опрос проводился онлайн 27−28 февраля среди 1431 жителя Франции в возрасте от 18 лет и старше.