Москва, 1 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Правительство разрабатывает меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками стройматериалов, поскольку в ближайшее время стройматериалы из Евросоюза будут недоступны. Об этом в ходе выставки «Российская строительная неделя» заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

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"Мы разрабатываем меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками. Всем застройщикам рекомендую обратить внимание на азиатские рынки, в ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в ближайшее время правительство утвердит антикризисный план, который «должен будет не допустить обвала рынка жилья».

Хуснуллин подчеркнул, что в данный план войдут меры по поддержке рынка жилищного строительства, сокращению инвестиционно-строительного цикла, вопросам ценообразования, а также поставок стройматериалов.