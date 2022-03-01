Великий Новгород, , 12:15 — REGNUM За минувшие сутки в Новгородской области госпитализировали 91 человека с COVID-19, что на 83 пациента больше, чем сутками ранее. Об этом 1 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

В регионе за прошедшие сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом. Это на 88 случаев меньше, чем за 27 февраля. При этом в Великом Новгороде зафиксировали 161 случай заболевания ковидом. В области продолжается сокращение суточного показателя заражаемости.

От COVID-19, как основной причины, скончались за сутки пять человек, что на три ковид-пациента меньше, чем за предыдущие. В регионе немного выросла статистика смертности.

По выздоровлению в Новгородской области за сутки выписали 785 человек, что на 11 пациентов меньше, чем за 27 февраля. Несмотря на небольшое сокращение этого показателя, он всё равно держится на высоких отметках.

За всё время действия пандемии в Новгородской области выявили 93 219 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида, как основной причины, 933 человека, а выздоровели 77 813 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области с ковидом госпитализировали за сутки восемь человек