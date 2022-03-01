Казань, , 12:25 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении 32-летнего бывшего сотрудника пожарно-спасательной части. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Зарплата Ника Егорова

В 2017 году обвиняемый по договоренности с начальником пожарной части перестал выходить на работу, выплачивая последнему ежемесячно незаконное вознаграждение в размере от 10 до 20 тыс. рублей. За это руководитель вносил в табели учета рабочего времени сведения о его посещении. В итоге с марта 2017 до июня 2021 года обвиняемый не выходил на работу, получая при этом зарплату, премии и иные выплаты. Ущерб от его действий составил более 2 млн рублей.

Подозреваемый полностью признал вину. До решения суда он находится под подпиской о невыезде.

В отношении бывшего начальника пожарной части уголовное дело выделено в отдельное производство. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у него обнаружено заболевание, которое требует принудительного лечения и наблюдения у психиатра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее директора дома культуры уличили в незаконной выплате зарплаты мужу и подруге. Женщина, занимая пост руководителя центра народной культуры в Гиагинском районе, нанесла ущерб бюджету на 1,8 млн рублей.

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