Кострома, , 12:25 — REGNUM В Костромской области перевели в резерв 190 мест для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Койка Adm44.ru

Сейчас в медицинских учреждениях под эти цели перепрофилированы 1083 койки. По данным на 1 марта они заполнены на 82,5%.

Как ранее писало ИА REGNUM, максимальное значение в период пятой волны «омикрона» пришлось на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. Затем ситуация стабилизировалась. Уже 25 февраля в регионе выявили менее тысячи случаев COVID-19. Прирост заражений снижается на протяжении последних двух недель, 1 марта положительные результаты показали биопробы 826 человек.

Вместе с тем количество амбулаторных пациентов за последний месяц увеличилось вдвое. Если 4 февраля на домашнем лечении находились 3127 пациентов, то сегодня их число возросло до 6824. Количество госпитализированных в «красные зоны» в тяжёлом состоянии находится примерно на одном уровне.

В области действует запрет на проведение массовых мероприятий. В учреждениях культуры и общепите требуются QR-коды, свидетельствующие о наличии прививок или перенесённой болезни.

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