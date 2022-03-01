Колпино, Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM На окраине Санкт-Петербурга мужчина выколол глаз знакомому, с которым распивал спиртные напитки. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож в крови Damien Thorne

Ранним утром 27 февраля в полицию Колпинского района обратился мужчина, который рассказал, что в квартире дома 11/3 по улице Александра Товпеко в поселке Понтонный лежит в крови его друг. Что случилось с ним, он не знает. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили с ножевым ранением правого глаза 41-летнего жителя Брянской области, который был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

«Меньше чем через 15 минут «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 40-летнего заявителя, жителя Новгородской области», — пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.