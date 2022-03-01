Арти, Свердловская область, , 11:57 — REGNUM В Артинском районе Свердловской области из-за падения дерева погибла женщина. Лесника, осуществлявшего рубку, приговорили к 1 году исправительных работ. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Спиленные деревья

Yarnews.net

Несчастный случай произошел в ноябре 2021 года. Мужчина осуществлял рубку леса в Артинском районе. Он не убедился в отсутствии людей на пути падения дерева. В результате оно упало на женщину. От полученных травм свердловчанка скончалась.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства. После проведения проверки к дисциплинарной ответственности также привлекли одного из сотрудников лесничества.