Минск, , 11:57 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги переговоров России и Украины в Белоруссии внушают осторожный оптимизм.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм», — цитирует его Sputnik.

Он добавил, что переговорщики «просто молодцы, просто красавцы, они сделали больше, чем было возможно».

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля представители России и Украины около пяти часов вели переговоры в Гомельской области Белоруссии. Они договорились продолжить диалог.