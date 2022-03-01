Заиграевский район, Бурятия, 1 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Заиграевском районе Бурятии задержан ранее судимый местный житель по обвинению в убийстве двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тела тела 49-летней женщины и 66-летнего мужчины были найдены во дворе одного из домов в селе Горхон.

СУ СКР по Бурятии Убийство в Бурятии

По данным ведомства, 35-летний обвиняемый распивал спиртное в гостях у потерпевшей. Во время гулянки между ними произошёл конфликт, в ходе которой хозяйка попыталась выгнать гостя из дома, не не смогла. Тогда она позвала на помощь пожилого соседа, вместе с которым им удалось вывести мужчину во двор.

«Выйдя на улицу, между ними завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник схватил лежащий за оградой дома деревянный брусок, догнал потерпевших и нанес им со спины многочисленные удары по голове и телу. После этого злоумышленник был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, проезжавшими на автомобиле мимо», — отметили в управлении.

От полученных травм женщина скончалась на месте, мужчина — по дороге в больницу. Задержанный в ходе допроса рассказал подробности происшествия. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек.