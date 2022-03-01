Маунтин-Вью, США, , 12:02 — REGNUM Компания Google приступила к блокировке в европейских странах каналов YouTube, связанных с российским телеканалом RT и агентством Sputnik. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге европейского офиса Google в Twitter.

YouTube (сс) Leon Bublitz

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В компании отметили, что её системам потребуется время, чтобы «полностью развернуться». Такое решение принято на фоне проведения Россией на Украине военной спецоперации по защите Донбасса.

«Мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik», — сообщили в Google.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Meta объявила, что в ЕС ограничен доступ к страницам RT и Sputnik в социальных сетях Facebook и Instagram.

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