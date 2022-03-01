Из COVID-центров Прикамья за сутки выписаны 6579 пациентов
Пермь, 1 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки (28 февраля) из ковидных госпиталей в связи с выздоровлением выписали 6579 пациентов. С начала пандемии от болезни оправился 258 101 пермяк. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»
На сегодняшний день коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией свободен на 27,6%. Занято 3199 мест. В тяжелом состояние находится 321 пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 105 пермяков.
С начала пандемии в регионе от заболевании умерли 8366 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 смертей.
Общее число выявленных носителей коронавируса в Прикамье достигло 320 654. За сутки проведено 5 549 ПЦР-исследований, выявлено 3493 заражения.