Пермь, 1 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки (28 февраля) из ковидных госпиталей в связи с выздоровлением выписали 6579 пациентов. С начала пандемии от болезни оправился 258 101 пермяк. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Yarregion.ru В больнице

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На сегодняшний день коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией свободен на 27,6%. Занято 3199 мест. В тяжелом состояние находится 321 пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 105 пермяков.

С начала пандемии в регионе от заболевании умерли 8366 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 смертей.

Общее число выявленных носителей коронавируса в Прикамье достигло 320 654. За сутки проведено 5 549 ПЦР-исследований, выявлено 3493 заражения.