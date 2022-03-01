Краснодар, 1 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Несколько пригородных поездов и один пассажирский задержаны в Краснодарском крае на направлении Адлер — Туапсе из-за схода селя утром 1 марта, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Дарья Антонова ИА REGNUM В поезде

«Сегодня в 08:25 на однопутном перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги из-за схода селя на путь движение поездов приостановлено», — уточнили в пресс-службе СКЖД.

В результате задержаны пригородные поезда Имеретинский Курорт — Туапсе (на 55 минут), Туапсе — Имеретинский Курорт (на один час десять минут), Краснодар — Имеретинский Курорт (на 30 минут), а также пассажирский поезд №103 Москва — Адлер (на один час).