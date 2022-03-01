Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM Жительница Березовского Свердловской области толкнула сотрудника газовой службы под грузовой автомобиль. Ее осудили за нанесение работнику тяжелых травм. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

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Инцидент произошел летом 2021 года. Сотрудники газовой службы проводили в Березовском работы по установке газовых сетей. Свердловчанка вступила в конфликт с газовиками. После чего она попыталась повредить одну из опор газовой трубы. Женщина не желала, чтобы коммуникации проложили возле ее дома.

Один из сотрудников газовой службы начал снимать происходящее на телефон. Свердловчанку это разозлило. Она кинулась на мужчину и толкнула его прямо на проезжую часть. Там работник угодил под колеса КАМАЗа. В результате газовик получил тяжелые травмы.

Суд приговорил свердловчанку к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Кроме того, женщина выплатит пострадавшему 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.