Самара, 1 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Снять запрет на проведение межрегиональных, региональных и муниципальных физкультурных мероприятий, а также спортивных соревнований среди детей в Самарской области предложил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Tysto Спорт и дети

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании областного оперативного штаба.

Сообщается, что в регионе фиксируется улучшение ситуации по заболеваемости COVID — 19 и ОРВИ среди школьников.

«Мы фиксируем улучшение ситуации. С учетом значительного снижения заболеваемости среди школьников COVID-19 и ОРВИ предлагаю рассмотреть возможность снятия ограничений на участие детей в спортивных соревнованиях, посещение учреждений дополнительного образования. Хотелось бы дать деткам возможность заниматься», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Сообщается, что глава областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова возражать не стала, но подчеркнула, что необходимо соблюдать все действующие санитарно-эпидемиологические требования.

Сообщается, что в 33 медучреждениях области подготовлены 5835 инфекционных коек, из них используется 4568. Свободный коечный фонд составляет 21,7%. Более трех тысяч коек находится в резерве, продолжая оказывать помощь соматическим пациентам.