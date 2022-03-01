Бухарест, , 11:52 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис официально обратился к руководству США с призывом оказать Молдавии так называемую «техническую помощь». Об этом 1 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По некоторым данным, речь идет о предоставлении Кишиневу дополнительных ассигнований на поддержку энергетической сферы. Свое предложение К. Йоханнис официально обнародовал в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом.

«Мы должны предпринять совместные усилия по обеспечению экономической и политической безопасности Молдавии и повышении ее роли на международной арене», — резюмировал румынский президент.

Напомним, ранее Бухарест выступил в поддержку выделения Кишиневу очередных бессрочных кредитов. Кроме того, правительство Румынии планирует интенсифицировать международные переговоры по вступлению Молдавии в ЕС.