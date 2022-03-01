Ульяновск, , 11:51 — REGNUM В Ульяновской области многодетным семьям, которые имеют право на получение бесплатно в собственность земельного участка, будут предоставлять альтернативный вариант поддержки: денежную компенсацию. Данный законопроект был рассмотрен на заседании регионального Законодательного собрания, сообщается на сайте парламента.

Участок земли для многодетных © ИА REGNUM

Депутаты отмечают, что одной из проблем в Ульяновской области остаётся вопрос обеспечения жильём многодетных семей. С принятием законопроекта у таких семей появится возможность выбора: ждать бесплатный земельный участок или получить вместо него денежную выплату. Если семья выберет компенсацию, то её можно будет направить на покупку жилья, земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства, на участие в долевом строительстве, уплату первоначального взноса или погашение обязательств по ипотеке.

По итогам обсуждения законопроект отправлен на доработку. В течение месяца властям предстоит уточнить размер и порядок выплаты компенсации. По предварительным данным, речь идёт о разовой выплате в среднем в размере 200 тыс. рублей, на 2022 год может потребоваться 300 млн рублей. Данные средства в бюджете не предусмотрены.

В настоящее время многодетные семьи Ульяновской области получили более 4 тыс. земельных участков, большинство из которых — без инфраструктуры, то есть не подведены газ, вода, электричество. В очереди остаются ещё более 6 тыс. семей.