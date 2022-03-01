Сеул, , 11:51 — REGNUM В Южной Корее назначили новых послов в 10 странах мира. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Квон Хи Сок, ранее занимавший пост посланника в южнокорейском посольстве в Италии, назначен послом в АСЕАН, бывший посланник в посольстве Южной Кореи в Панаме Чху Вон Хун возглавит дипломатическую миссию в Сальвадоре, экс-посол в Республики Конго Ким Ки Чжун назначен послом в Омане.

Кроме того, заместитель посла Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Ким Хви Сан назначен послом Узбекистана, бывший посол в китайском Гуанчжоу Хон Сон Ук — послом в Хорватии, глава департамента по сотрудничеству в целях развития Чо Ён Му — послом в Португалии, сотрудник канцелярии президента Пак Ду Сун — послом Белоруссии, глава департамента планирования политики мира Лим Гап Су — послом Румынии, глава заместителем министра иностранных дел о экономическим вопросам Ли Сон Хо — послом Италии.