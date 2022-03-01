Сеул, 1 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Южной Корее назначили новых послов в 10 странах мира. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, Квон Хи Сок, ранее занимавший пост посланника в южнокорейском посольстве в Италии, назначен послом в АСЕАН, бывший посланник в посольстве Южной Кореи в Панаме Чху Вон Хун возглавит дипломатическую миссию в Сальвадоре, экс-посол в Республики Конго Ким Ки Чжун назначен послом в Омане.

Кроме того, заместитель посла Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Ким Хви Сан назначен послом Узбекистана, бывший посол в китайском Гуанчжоу Хон Сон Ук — послом в Хорватии, глава департамента по сотрудничеству в целях развития Чо Ён Му — послом в Португалии, сотрудник канцелярии президента Пак Ду Сун — послом Белоруссии, глава департамента планирования политики мира Лим Гап Су — послом Румынии, глава заместителем министра иностранных дел о экономическим вопросам Ли Сон Хо — послом Италии.