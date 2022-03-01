Кемерово, 1 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Бюджет Кемеровской области смог сэкономить по итогам 2021 года 2,6 млрд рублей при проведении государственных закупок. Об этом сообщил официальный телеграм-канал блока экономического развития правительства региона.

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«Всего за 2021 год для обеспечения государственный нужд Кемеровской области состоялось более 19 тыс. закупок с объявленной ценой 101,9 млрд рублей. Предложенная цена составила 99,3 млрд. рублей, экономия бюджетных средств — 2,6 млрд рублей, — прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко. — Это связано с развитием конкуренции в госсекторе, повышением прозрачности и доступности государственных закупок».

Отмечается, что наибольшая экономия достигнута при закупках для здравоохранения, строительства и капитального ремонта.