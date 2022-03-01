Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. На Морской набережной в центре Санкт-Петербурга молодой мигрант во время конфликта зарезал знакомого. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Frédérique Voisin-Demery Нож в крови

Инцидент произошел вечером 27 февраля в Василеостровском районе города. Незадолго до полуночи в отдел полиции обратился 36-летний безработный местный житель, который рассказал, что на улице мужчину ударили ножом. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 36-летнего гражданина азиатского государства СНГ с ножевыми ранениями.

«По данному факту СО по Василеостровскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка совместно с уголовным розыском Василеостровского района по месту проживания в доме 70а-70б по улице Марата задержали 22-летнего мигранта. Как выяснилось, в ходе конфликта с потерпевшим, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он нанес множественные колото-резаные ранения, после чего с места происшествия скрылся.

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в полиции.