Москва, , 11:52 — REGNUM Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр крови Федерального медико-биологического агентства» 16 марта 2022 года планирует выбрать исполнителя на техническое сопровождение единой информационной базы данных, касающейся донорской крови. Стартуют торги с ценой 127 889 192,16 рубля, передаёт ИА REGNUM.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

В задачи исполнителя входит реализация мероприятий, связанных «с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов для объектов службы крови России, включая услуги по технической защите конфиденциальной информации в части персональных данных доноров». Срок действия контракта — с 1 апреля по 30 июня 2022 года.

Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.

Напомним, в Якутии также планируют создать региональную информационную систему здравоохранения. В работу её должны запустить через два года. Система поможет жителям региона получать доступ к медуслугам.