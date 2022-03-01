Волгоград, , 11:58 — REGNUM Трёх организаторов нарколаборатории, планировавших сбывать запрещённые вещества на территории пяти субъектов РФ, осудили в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в 2019 году трое мужчин получили от ещё одного обвиняемого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прекурсоры наркотических средств для изготовления синтетического наркотика. В январе 2020 года злоумышленники оборудовали химическую лабораторию в гаражном боксе в Советском районе Волгограда, а позже использовали для этих целей домовладение одного из них. За неделю они изготовили более 550 граммов запрещённого вещества, реализовывать наркотики планировалось на территории Волгоградской, Московской, Вологодской, Тульской и Брянской областей. Преступный умысел предотвратили сотрудники полиции.

Волгоградский областной суд 28 февраля 2022 года назначил обвиняемым от девяти до десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.