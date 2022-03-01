Москва, 1 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Российский исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил о своём текущем психологическом состоянии. Соответствующая информация появилась на сайте радио «Комсомольская правда» вечером 28 февраля.

Black-star.ru Егор Крид

«В последние дни наоборот усилились. Только что вот словил», — ответил музыкант на вопрос о своих панических атаках. Примечательно, что ранее Крид уже неоднократно признавался, что имеет проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, что Егор Крид начал музыкальную карьеру в 2011 году. В настоящее время на счету артиста четыре студийных альбома.