Ханты-Мансийск, 1 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 1 марта госпитализировали 89 больных с COVID-19, 3706 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 906 новых случаев заражения коронавирусом, на 292 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 1 марта является Ханты-Мансийск — 168.

С начала пандемии в Югре к 1 марта насчитывается 194 004 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 162 795 пациентов, 2372 скончались (на 11 пациентов больше, чем днём ранее).