Южно-Сахалинск, , 11:47 — REGNUM На Сахалине житель Корсакова открыл стрельбу по двигавшемуся по дороге автомобилю, в котором находились четыре человека. Он произвёл не менее восьми выстрелов в лобовое, заднее и боковое стекло машины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Стрельба

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В автомобиле находился 37-летний житель Корсакова и еще три пассажира. Стрельбу по ним открыл мужчина, стоящий на обочине дороги. Предполагается, что он это сделал из-за личной неприязни к потерпевшим. Никто не пострадал, так водителю обстрелянной машины удалось быстро скрыться.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски подозреваемого. Его личность установлена — это 29-летний местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Свободный Амурской области нетрезвый водитель на высокой скорости совершал опасные манёвры на дороге. Сотрудникам ГИБДД с трудом удалось его остановить.