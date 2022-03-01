Калуга, , 12:02 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 37 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 379 человек. Днём ранее, 28 февраля, в регионе было зарегистрировано 394 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 95 361 человека, 73 789 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 359 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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