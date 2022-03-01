Москва, 1 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Курс рубля или стабильность финансовой системы Банк России может обеспечить и без поднятия ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявила депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»). Так она прокомментировала ситуацию с повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 20%.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Конечно же, в официальных заявлениях скажут, что эти меры направлены на стабилизацию курса рубля и финансовой системы, на борьбу с инфляцией и так далее, — сказала Ковальчук. — Но мы с вами знаем, что повышение ставки только разгоняет инфляцию (что бы ни говорили методички МВФ), так как инфляция в России — это инфляция издержек. Или, как сказал премьер Михаил Мишустин осенью 2021 года на заседании Государственной думы, «инфляция у нас импортируется».

Как полагает Ковальчук, курс рубля или стабильность финансовой системы ЦБ может обеспечить и без поднятия ставки.

«А вот падение экономики мы, конечно же, получим, что мы, собственно, уже наблюдали на протяжении более полугода. И в условиях тяжелейшего внешнеполитического кризиса такое поведение ЦБ недопустимо», — сказала Ковальчук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что период высокой ключевой ставки Банка России не продлится долго.