Бухарест, , 11:43 — REGNUM Румынский филиал международной организации UNICEF, а также представительство одного из крупнейших СМИ Румынии объявили о запуске программы гуманитарной помощи гражданам Украины, пересекшим украинско-румынскую границу и нуждающихся в продовольствии и медикаментах. Об этом 1 марта сообщил румынский телеканал Digi24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Согласно официальной информации, каждый желающий может отправить 2 евро со своего мобильного телефона на специальный номер, а волонтерские группы — перечислить денежные пожертвования, а также продукты и медикаменты на специальную интернет-платформу UNICEF.

«Наша цель — обеспечить достойное пребывание в Румынии граждан Украины, покинувших свою страну в результате сложной общественно-политической ситуации».

По некоторым данным, за последние пять дней в Румынию с Украины прибыли более 30 тыс. беженцев.