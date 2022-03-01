Тбилиси, 1 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Экс-министра обороны Грузии, бывший глава МВД Бачо Ахалаю 1 марта выпустили из тюрьмы в Рустави. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

На свободу

По данным журналистов, его встречали члены семьи, другие родственники, а также сторонники. Поддержать освобождённого пришёл Ника Мелия, председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которая была правящей, когда президентом страны был Михаил Саакашвили.

Сообщается, что сам бывший министр заявил о нежелании участвовать в политической деятельности в Грузии. Он также хочет уехать из страны.

«Заниматься политикой я действительно не планирую, это не моё дело», — заявил экс-министр.

Стоит отметить, что Ахалай работал в правительстве при президенте Саакашвили. В 2012 году, когда ЕНД проиграла на выборах и перешла в оппозицию, его признали виновным в бесчеловечном обращении с заключенными при подавлении бунта в тюрьме в 2006 году. Саакашвили, оставаясь президентом в 2013 году, помиловал его. В 2014 году Ахалая признали виновным в том, что во время спецоперации в 2006 году правоохранители убили трёх человек. В 2018 годе его осудили за организацию пыток обвиняемого в шпионаже. В общей сложности он провёл в заключении почти десять лет.