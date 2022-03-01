Москва, , 11:41 — REGNUM В феврале цена марки Brent на Московской бирже продолжила январское ралли и выросла ещё на 5,4%, до $94 за баррель, обновив очередной максимум 2014 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти skeeze

«Рост мирового спроса на нефть, продолжающиеся перебои в поставках энергоносителей и военный конфликт между Россией и Украиной стали факторами роста рынка в феврале. Чего нефтяному рынку ожидать в марте?

Важным событием, которое произойдёт в начале месяца, 2 марта, станет плановая встреча министров стран-участниц альянса ОПЕК+.

По прогнозам, нефтяной альянс на этой встрече с высокой вероятностью примут решение по-прежнему не менять в марте квоту по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Несмотря на высокие цены на нефть, ОПЕК+, скорее всего, не будет делать резких движений, поскольку не все страны-участницы соглашения способны в полном объёме выполнять даже действующие квоты.

В марте, скорее всего, разрешится интрига с возможной отменой нефтяного эмбарго против Ирана. В Иране заявляют, что соглашение о будущей «ядерной сделке» со странами Запада было готово на 98% ещё в конце февраля, однако, окончательное решение по сделке отложено на март.

Если эмбарго против Ирана будет отменено, это может стать сильным «медвежьим» фактором для нефтяных цен, так как на рынок вернётся, хотя и не сразу, около 2 млн баррелей нефти в день, что может значительно нивелировать усилия ОПЕК+ по регулированию цен.

В марте США и ряд стран-импортёров нефти могут принять решение о продаже определённых объёмов нефти из стратегического резерва, главным образом, для того, чтобы снизить внутренние цены на топливо.

Теоретически увеличение предложения нефти в ряде стран способно приостановить рост цен, однако, США периодически продают на рынке нефть из резерва с декабря 2021 года, но с начала 2022 года цены продолжают идти в рост.

Скорее всего, март для нефтяного рынка может стать бурным. Динамика колебания цены на нефть Brent сохранится в интервале $89−105 за баррель», — считает эксперт.

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