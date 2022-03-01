Кострома, 1 марта 2022, 11:45 — REGNUM В Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в организации незаконного бизнеса. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.
По версии полицейских и ФСБ, граждане одной из среднеазиатских республик помогали своим землякам сдавать теоретическую часть экзамена на права в ГИБДД с помощью средств связи. Задержание произошло в момент передачи оборудования экзаменуемым.
Стоимость технических услуг варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей. Сейчас оперативники устанавливают личности водителей, воспользовавшихся помощью изобретателей. Вероятно, после проведения проверки следователи возбудят уголовное дело.