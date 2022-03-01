Кострома, 1 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в организации незаконного бизнеса. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «За изобретение ставлю пять, а по предмету — неуд!»

По версии полицейских и ФСБ, граждане одной из среднеазиатских республик помогали своим землякам сдавать теоретическую часть экзамена на права в ГИБДД с помощью средств связи. Задержание произошло в момент передачи оборудования экзаменуемым.

«В момент тестирования видеоустройство, вмонтированное в свитер, снимало экран компьютера. «Диспетчер» получал изображение, находил правильный ответ на вопросы и диктовал посредством микронаушника сдающему», — говорится в сообщении полиции.

Стоимость технических услуг варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей. Сейчас оперативники устанавливают личности водителей, воспользовавшихся помощью изобретателей. Вероятно, после проведения проверки следователи возбудят уголовное дело.