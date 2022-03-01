Благовещенск, 1 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В масле, произведённом от АО «Молочный комбинат Благовещенский», управления Россельхознадзора по Амурской области обнаружило антибиотик тетрациклин. Предприятию назначен штраф, который оно пытается оспорить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе регионального арбитражного суда.

Quinn Dombrowski Масло

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Масло, произведённое молочным комбинатом столицы Приамурья, признали не соответствующим требованиям о безопасности молочной продукции в ноябре 2021 года. Содержание медикамента превышало нормативы примерно в 8 тыс. раз и составляло 79−81 мкг/кг при нормативе в 0,01 мкг/кг.

На предприятии утверждают, что масло проверялось не по тому ГОСТУ, который предусмотрен для этого вида молочной продукции. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора якобы нарушили процедуру отбора проб.

«Это обстоятельство лишает результаты лабораторных исследований о наличии в масле тетрациклина, доказательственной силы, результаты не могут быть признаны достоверными и законными, а протоколы испытаний не могут быть использованы в качестве надлежащего доказательства по делу о привлечении истца к административной ответственности», — говорится в заявлении молочного комбината.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года специалисты Роскачества проверили молоко 30 торговых марок. Антибиотиков, даже в следовых количествах, нет ни в одном образце ультрапастеризованного молока, участвовавшего в исследовании.